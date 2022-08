Calici di stelle 2022, il programma eventi nelle cantine di Sicilia

Le cantine del Movimento Turismo del Vino Sicilia, fino al 15 agosto, organizzano innumerevoli iniziative non solo in cantina, ma anche in piazze e in luoghi suggestivi delle città siciliane

Lasciarsi ispirare ed emozionare dall'arte e dalla bellezza, in compagnia di un calice di vino e sotto un cielo stellato. Al via in Sicilia Calici di Stelle 2022, l'evento estivo più atteso dagli enoturisti e dagli appassionati del vino, promosso da Movimento Turismo del Vino e Associazione Nazionale Città del Vino. Le cantine del Movimento Turismo del Vino Sicilia, fino al 15 agosto, organizzano innumerevoli iniziative non solo in cantina, ma anche in piazze e in luoghi suggestivi delle città siciliane. Attraverso il binomio vino e buon cibo si vuole, in particolare, dare valore alla cultura per raccontare il territorio. Calici di Stelle, quest'anno, diventa inoltre un'occasione per ribadire e rafforzare l'impegno del Movimento Turismo del Vino Sicilia, in un'ottica di maggiore coesione tra le cantine associate e in sinergia con realtà come Fondazione Sicana che ha ospitato all'interno della sua sede - il palazzo ex Poste Centrali - nel centro storico di Caltanissetta, la conferenza stampa di presentazione di Calici di Stelle.

Le dichiarazioni

"All'edizione 2022 di Calici di Stelle - ha detto la presidente Stefania Busà (Mtv Sicilia) - partecipano 22 cantine di 6sei province, con un ricco calendario che comprende visite guidate, passeggiate in vigna, cene sotto le stelle, performance musicali e spettacoli teatrali. Questo evento è poi un'opportunità per fare sinergie con altre associazioni o istituzioni del territorio, accomunate dalla volontà di portare cultura intorno al mondo del vino e valorizzare i territori. Per questo motivo ringrazio sia Città del Vino con cui consolidiamo la partnership a livello organizzativo, sia Fondazione Sicana".