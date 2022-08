Lascia morire di stenti un cane: donna denunciata nel Siracusano

L’animale, in custodia ad una 60enne, è stato ritrovato dagli agenti in seguito alla chiamata della vicina allarmata dal cattivo odore

Lasciato senza cibo ed acqua, un cane è morto in una casa nella provincia di Siracusa, ad Avola. Ad avvisare la Polizia una vicina, allarmata dal cattivo odore proveniente dall’abitazione dove si trovava l’animale. Denunciata la donna di 60 anni che aveva in custodia il cane (le era stato rilasciato dalla padrona, al momento in vacanza), con gli agenti entrati nell’abitazione grazie all’ausilio dei vigili del fuoco, che hanno constatato la morte avvenuta ormai da qualche giorno.