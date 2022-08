La droga era custodita in un vano del bagagliaio. Il gip, che ha convalidato il fermo, ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere

Trasportava in auto un chilo e 200 grammi di cocaina pura, il 32enne arrestato nei giorni scorsi nel comune di Misiliscemi, in provincia di Trapani, dalla polizia. La droga era custodita in un vano del bagagliaio. Il gip, che ha convalidato il fermo, ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere.