Catania, fuga di gas ed esplosione in un’abitazione: feriti 4 pompieri

Esplosione in un’abitazione in via Carmelo Abate, a Catania, a seguito di una fuga di gas. Quattro vigili del fuoco sono rimasti coinvolti nella deflagrazione e hanno riportato ustioni, contusioni ed escoriazioni. I feriti sono stati prontamente condotti in ospedale, due si trovano all’ospedale di Garibaldi Centro, mentre gli altri due presso il Cannizzaro per ulteriori accertamenti.