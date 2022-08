Al Palermo Comic Convention l'illustratrice marocchina Zainab Fasiki

L'attivista per i diritti delle donne "è stata inserita nel 2019 insieme con Greta Thunberg all'interno della 'Netx Generation Leaders' del Time", spiega Alessio Riolo, direttore generale Palermo Comic Convention

Nel capoluogo siciliano torna Palermo Comic Convention, la kermesse dedicata alla cultura pop che si svolgerà ai Cantieri Culturali alla Zisa, da giovedì 15 a domenica 18 settembre. Tra gli ospiti anche l'illustratrice marocchina e attivista per i diritti delle donne Zainab Fasiki.

Chi è Zainab Fasiki

"Zainab Fasiki - racconta Alessio Riolo, direttore generale Palermo Comic Convention - è stata inserita nel 2019 insieme con Greta Thunberg all'interno della 'Netx Generation Leaders' del Time ed è autrice del best seller 'Hshouma. Manifesto per una liberazione sessuale' e certamente eleverà lo spessore culturale della manifestazione che, anno dopo anno, è diventata un punto di riferimento per il Sud Italia".

Gli ospiti

Tornerà con una esibizione Cristina D'Avena, regina delle sigle tv. Presente anche il mondo del cinema con l'attore Mario De La Rosa, tra i protagonisti dell'acclamata serie tv spagnola "La casa di carta", e Will Simpson, concept artist che dal 2011 al 2019 ha elaborato lo 'storyboard' della serie "Game of Thrones", per la quale ha anche creato i "White Walkers" (gli Estranei).