Incidenti di montagna, due interventi dei vigili del fuoco di Messina

Due escursionisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del comando provinciale di Messina. Un uomo di 63 anni, ieri pomeriggio, era rimasto bloccato nel bosco fra il comune di Rometta (Messina) e il monte Dinnammare (1127 metri), a causa di un inconveniente alle proprie scarpe. I pompieri hanno localizzato l'uomo, in buone condizioni, grazie alle indicazioni fornite dalla moglie del 63enne che ha allertato i soccorsi.

Soccorso un turista

Oggi pomeriggio è arrivata in sala operativa la richiesta di soccorso di un turista svizzero che si era perso durante un'escursione in solitaria sull'isola di Lipari. Sul posto è intervenuto il personale del distaccamento eoliano in sinergia con il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Catania. Il turista è stato raggiunto e trasportato in ospedale .