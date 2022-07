Incendi in provincia di Palermo, intervenuti dei canadair

Decine di interventi da parte di vigili del fuoco e forestali per incendi di vegetazione che sono divampati in diverse zone della provincia di Palermo. In alcuni casi è stato necessario l'intervento di canadair ed elicotteri. Così come a Villafrati, in contrada Cozzo Mulinazzo dove sono stati impiegate diverse squadre antincendio e i mezzi aerei.

Gli incendi

Altro incendio con l'intervento delle squadre da terra e l'elicottero a Santa Cristina Gela in contrada Ponte Arcera. Fiamme anche nella zona di Carini e tra San Cipirello e San Giuseppe Jato. Incendi con l'intervento di canadair ed elicottero anche Gibellina in provincia di Trapani in contrada Scirocchi.