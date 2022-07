Piantagione di marijuana in campagna, arrestato 84enne a Partinico

Un anziano di 84 anni di Partinico è stato arrestato con l'accusa di coltivazione di droga. In campagna, in contrada Vernazza, sono state trovate 504 piante di marijuana. La piantagione, recintata e protetta da un cancello, era alimentata con l'energia rubata dalla rete elettrica. Sono i corso indagini per accertare se l'anziano avesse complici nella gestione della piantagione. L'arresto è stato convalidato dal gip Nicola Aiello. Il pensionato è stato messo ai domiciliari.