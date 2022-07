Migranti, nuovi arrivi a Lampedusa: nell’hotspot 1.960 persone

Sessanta migranti, con due diversi barconi, sono giunti la notte scorsa a Lampedusa. In 43 sono riusciti ad arrivare, con un natante di 9 metri partito da Zuara in Libia, nella zona di Ponente. Ad intercettarli, mentre erano per strada nell'isola, militari della Guardia di finanza. Poco prima delle 3, a undici miglia dall'isolotto di Lampione, la motovedetta G216 della Guardia costiera ha invece bloccato un'imbarcazione di 5 metri, salpata da Zarzis in Tunisia, con 17 tunisini e marocchini. Nel gruppo, anche due donne. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 1.960 persone, a fronte di 350 posti. Ieri sono iniziati i trasferimenti dal centro di prima assistenza di contrada Imbriacola.