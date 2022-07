Incendio in due appartamenti a Villabate, nessun ferito

I vigili del fuoco, intervenuti con quattro mezzi, sono riusciti a domare le fiamme.I residenti sono riusciti a mettersi in salvo e non ci sono stati feriti

Incendio stanotte a Villabate, in provincia di Palermo, in due appartamenti al primo piano dello stesso stabile di corso Vittorio Emanuele che hanno subito gravi danni, mentre il tetto dell'edificio è andato distrutto. I vigili del fuoco, intervenuti con quattro mezzi, sono riusciti a domare le fiamme. I residenti sono riusciti a mettersi in salvo e non ci sono stati feriti.