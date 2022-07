Cancelliere esercitava professione avvocato, indagato a Enna

Si tratta di un cancelliere in servizio al tribunale di Enna, che adesso deve rispondere di esercizio abusivo della professione

Avrebbe continuato a esercitare la professione di avvocato dopo che, avendo vinto un concorso, si era cancellato dall'albo. Si tratta di un cancelliere in servizio al tribunale di Enna, che adesso deve rispondere di esercizio abusivo della professione.

La ricostruzione dei fatti

L'uomo circa un anno fa aveva vinto il concorso indetto dal ministero della Giustizia per la copertura dei posti vacanti nelle cancellerie giudiziarie. Un ufficio pubblico che per legge è incompatibile con la libera professione di avvocato. Pertanto, i legali vincitori di concorso devono procedere alla cancellazione dall'Albo prima di entrare in servizio. Procedura che aveva formalmente seguito.