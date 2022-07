Incendio a Borgetto, in fiamme un’auto: indagini

Seconda auto incendiata a Borgetto, nel Palermitano, in appena 48 ore. La scorsa notte in via Giordano una Opel Corsa di proprietà di un uomo di 61 anni è stata avvolta dalle fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico che hanno spento le fiamme nel più breve tempo possibile. I danni al veicolo sono in corso di quantificazione. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il rogo è doloso: i pompieri hanno infatti trovato tracce di benzina. Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, la macchina era intestata al 61enne ma di fatto in uso al figlio.

Il primo incendio

Appena 24 ore prima sempre a Borgetto è andata a fuoco l'auto di due ex dirigenti sindacali. Si tratta di marito e moglie, oggi entrambi pensionati con un passato da militanti nella Cia, la confederazione italiana agricoltori. Anche in questo caso il rogo è stato doloso.