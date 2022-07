Migranti, fatto sbarcare da Sea Watch bimbo con gravi ustioni

Evacuazione medica dalla Sea Watch 3. La guardia costiera italiana ha portato a terra con i genitori una donna in gravidanza accompagnata dal marito e da un bambino con gravi ustioni. Le restanti 439 persone "stanno ancora aspettando un rifugio sicuro", afferma la ong tedesca.

Soccorsi per la Ocean Viking

Terzo soccorso in mare per la Ocean Viking di Sos Mediterranee che ha tratto in salvo altre 73 persone, tra cui un bambino di un anno, da un gommone quasi sgonfio a 37 miglia dalle coste libiche, segnalato da Alarm Phone. Sono 268 i migranti ora a bordo: tra loro oltre 100 minori non accompagnati. Sono 439 invece sulla Sea Watch 3 che chiede un porto sicuro. Intanto, e' scattata una evacuazione medica: la guardia costiera italiana ha portato a terra una donna in avanzato stato di gravidanza accompagnata dal marito e un bimbo piccolo con gravi ustioni insieme ai genitori. Le altre 439 persone rimangono "in attesa - afferma la ong tedesca - di un porto di sbarco sicuro".

Gi sbarchi all'alba

Non cessano gli sbarchi. Con l'hotspot di Lampedusa ormai al collasso. Sono arrivate altre tre barche, con 148 migranti, dopo le tre imbarcazioni giunte con 122 persone. Salgono quindi a sei con 270 immigrati, in neanche un paio d'ore, gli sbarchi sulla più grande delle isole Pelagie.