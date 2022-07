Incendio nel porto turistico di Marsala, in fiamme tre barche

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Capitaneria di porto. Ancora da chiarire le cause

Un incendio è divampato nel porto turistico di Marsala. Il rogo, scoppiato per cause ancora da chiarire, ha coinvolto tre imbarcazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Capitaneria di porto. Come riporta il Giornale di Sicilia, al momento è impossibili avvicinarsi all’area e le strade sono state chiuse. Nelle immagini dell'incendio, condivise da Itaca Notizie, si può vedere la colonna di denso fumo nero che si sprigiona dalle fiamme.