Borgetto, incendiata l'auto di coniugi ex sindacalisti

Data alle fiamme l'auto di due coniugi, di 58 e 72 anni, ex dirigenti sindacali nella provincia di Palermo. La scorsa notte a Borgetto la Fiat Panda di due ex sindacalisti della Cia (Confederazione italiana agricoltori) è stata avvolta dalle fiamme in via Sant'Antonino.

L'intervento dei pompieri

I vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri, hanno trovato tracce di benzina. Per le indagini sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza.