Volontario della protezione civile aggredito nel Palermitano

È avvenuto nel pomeriggio di ieri in Contrada Rovitello, a Valledolmo. L'aggressore ha tentato di sottrarre la lancia antincendio al volontario giunto sul posto per spegnere un rogo

"L'incendio me lo spengo da solo", ha detto prima di cercare di sottrarre la lancia antincendio dalle mani del volontario di Protezione Civile, prendendolo a calci e pugni. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in Contrada Rovitello a Valledolmo, in provincia di Palermo.

L'aggressione

L'aggressore è il proprietario di un terreno sul quale è divampato un rogo. Per spegnere le fiamme sono intervenuti gli uomini del Corpo Forestale regionale e gli operatori dell'Antincendio Boschivo nonché i volontari AIB della Misericordia di Valledolmo. L'aggressore è stato fermato dal tempestivo intervento di due colleghi del volontario aggredito, che ha comunque riportato leggere contusioni e abrasioni alle gambe causate dalla caduta dovuta a uno spintone nel corso della colluttazione. In serata si è appreso che l'operatore AIB vittima dell'aggressione sta bene e tornerà presto a svolgere la sua missione di volontariato. In attesa di conoscere i dettagli di quanto accaduto, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, condannando l'episodio ha espresso la solidarietà della protezione civile regionale al volontario e al presidente della Misericordia, Concetta Calabrese.