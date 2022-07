Rapina in un centro scommesse a Palermo, indagini

Rapina violenta ieri sera in via Amedeo d'Aosta a Palermo ai danni del centro Snai. Due giovani armati di pistola sono entrati nel centro scommesse e hanno minacciato gli impiegati. Uno di questi ultimi ha reagito ed è stato picchiato. Poi i due hanno preso l'incasso del giorno, ancora da quantificare, e sono fuggiti via. I dipendenti hanno poi chiamato le forze dell'ordine.

Un impiegato in ospedale

I sanitari del 118 hanno medicato l'impiegato picchiato, che è stato trasportato in ospedale. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sentito i testimoni per risalire agli autori del colpo.