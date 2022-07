Il matrimonio tra la carabiniera e la compagna col picchetto d'onore

Picchetto d'onore dei carabinieri dell'Arma ieri a Cefalù, dove Elena, vicebrigadiere, e Claudia, imprenditrice, hanno voluto unirsi civilmente. Elena è in servizio al Radiomobile Cassia di Roma, ma le due giovani si sono conosciute otto anni fa nel paese marinaro del Palermitano che quindi è stato scelto per la cerimonia.

La cerimonia

I militari hanno formato il ponte di sciabole sulle note di Gabriel's Oboe, composto da Ennio Morricone per il film Mission, sotto cui sono passate mano nella mano le due spose. L'alta uniforme, che Elena ha indossato per il momento più celebrativo della cerimonia, è poi stata dismessa e sostituita da un abito bianco per il ricevimento nella tenuta Spinola. In un clima di festa, le spose hanno brindato con gli amici e i tanti invitati.