La polizia ha denunciato un 28enne di Pachino, nel Siracusano, sorpreso con un coltello della lunghezza di 17 centimetri nascosto nella tasca dei pantaloncini. All'uomo, indagato per porto di oggetti atti ad offendere, è stato notificato l'avviso di conclusioni di indagini preliminari per maltrattamenti nei confronti della ex compagna.