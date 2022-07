Aveva ottenuto quattro giorni di permesso, scaduti i quali però non è più tornato nel carcere "Pietro Cerulli" di Trapani. Per questo un detenuto di 49 anni è stato bloccato con l'accusa di evasione. L'uomo, uscito dal carcere il 14 luglio, è stato rintracciato a Marsala dai carabinieri. I militari l'hanno sorpreso mentre passeggiava in strada e l'hanno ricondotto in cella.