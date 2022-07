Bimbo morto in ospedale, aperta inchiesta per omicidio colposo

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta in cui si ipotizza il reato di omicidio colposo in ambito medico in merito al decesso del piccolo Domenico, il bimbo di 4 anni di Lampedusa morto all'ospedale di Taormina due giorni fa dopo un calvario sanitario in più ospedali di Catania e Messina. L'inchiesta è stata avviata nel capoluogo etneo dopo la trasmissione degli atti della procura di Messina: il bimbo infatti è stato ricoverato prima a Catania, "al San Marco", poi al Policlinico universitario e infine al "Sirina" di Taormina. Sul decesso e ancora prima della tragica fine del bimbo, la madre aveva denunciato 'negligenze' mediche a più livelli, indicando quali responsabili i medici del "San Marco" dove è in corso l'indagine disposta dalla Regione; presunte negligenze che avrebbero portato alla morte del piccolo Domenico.