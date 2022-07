Palermo, rapina in un supermercato: indaga la polizia

Due giovani armati di taglierino hanno rapinato un supermercato che si trova in via Eugenio l’Emiro, nel quartiere Zisa

Due giovani armati di taglierino hanno rapinato un supermercato che si trova in via Eugenio l’Emiro, nel quartiere Zisa a Palermo. Mentre uno, rimasto fuori da "palo", l'altro si è diretto verso le casse. Poi ne ha aperta una, ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare circa 600 euro in contanti. Dopo la fuga della coppia di rapinatori il direttore del punto vendita ha lanciato l'allarme al 112 e sono intervenute le volanti della polizia.

Le indagini

Gli agenti hanno ascoltato il racconto dei presenti e hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza che potrebbe aver ripreso l'assalto o comunque qualche dettaglio utile per le indagini.