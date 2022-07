Migranti, altre 130 persone sbarcate a Lampedusa

Altri 130 migranti, tutti stipati su un unico barcone, sono arrivati ieri - ed era il settimo sbarco della giornata - a Lampedusa (in provincia di Agrigento), per un totale di 378 migranti.

La situazione all’hotspot di contrada Ibriacola

All'hotspot di contrada Imbriacola, non appena questo nuovo gruppo verrà spostato nella struttura e nonostante i trasferimenti di 80 persone con il traghetto di linea e 25 con due voli charter per Roma e Potenza, ci saranno 426 ospiti. Ieri mattina dopo un tour de force per alleggerire il centro di prima accoglienza, erano rimasti in 145.