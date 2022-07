Migranti, trasferite 210 persone dall’hotspot di Lampedusa

In 130 si sono imbarcati ieri sera sul pattugliatore della guardia di finanza che ha fatto rotta verso Porto Empedocle. Entro la giornata circa 700 persone dovrebbero far rotta verso Augusta o Pozzallo

Sono 210 i migranti che fra la tarda serata di ieri e stamani hanno lasciato l'hotspot di Lampedusa. Centotrenta sono stati imbarcati, ieri sera, sul pattugliatore della Guardia di finanza che ha fatto rotta verso Porto Empedocle. All'alba, nella struttura di primissima accoglienza, c'erano 1.014 ospiti. Da poco, 80 migranti sono stati trasferiti al porto per essere caricati sul pattugliatore della Guardia costiera che li trasferirà sempre a Porto Empedocle.

In giornata il trasferimento di circa 700 migranti

Intanto, in rada di Lampedusa, è già tornata la nave San Marco della Marina militare che imbarcherà, entro la giornata, circa 700 migranti e che, in serata, dovrebbe fare rotta - verrà deciso nelle prossime ore - verso Augusta o Pozzallo. Se non vi saranno sbarchi, in serata all'hotspot di contrada Imbriacola dovrebbero rimanere 234 persone.