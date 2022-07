Palermo, medico picchiato al Policlinico: identificati due uomini

Una donna ha chiesto chiesto di entrare in reparto fuori dall'orario consentito per visitare la figlia ricoverata. Di fronte al rifiuto opposto dai sanitari, è tornata accompagnata dal fratello e dal marito che hanno cominciato a picchiare con calci e pugni il dottore

Un medico è stato aggredito in un ospedale a Palermo. Si tratta di S. P., gastroenterologo del Policlinico, picchiato da due uomini che gli hanno provocato diverse fratture e una prognosi di 40 giorni.

L'aggressione al medico

L'aggressione è avvenuta verso le 21 di ieri. Terminato l'orario di visita consentito ai parenti, il medico di guardia aveva invitato la figlia di una paziente ad uscire rispettando quanto previsto dalle regole. Di fronte alle insistenze continue e ripetute a voler rimanere con la madre, il professionista aveva manifestato la disponibilità a discutere per valutare una soluzione, ma non c'è stato il tempo. Nell'arco di pochi minuti la figlia ha agevolato il passaggio in reparto del padre e del fratello che hanno fatto irruzione in reparto colpendo il professionista con calci e pugni, scaraventandogli addosso anche una scrivania e procurandogli una lussazione alla spalla e una frattura dell'omero. Dopo l'intervento della polizia il medico è stato accompagnato in pronto soccorso dove è stato dimesso con una prognosi di 40 giorni. I due uomini sono stati identificati dalla polizia.

“Episodio grave e ingiustificabile”

"Un episodio grave e ingiustificabile ha sottolineato il commissario straordinario dell'AOUP Alessandro Caltagirone - Esprimo la mia personale vicinanza e solidarietà al professionista aggredito. Di certo in questa occasione la dinamica dei fatti ha favorito l'ingresso degli altri parenti e la conseguente aggressione. L'AOUP è presidiata dai servizi di vigilanza, ma non è possibile in modo assoluto controllare tutti coloro che transitano nei viali interni, tanto più chi, come in questo caso, ha il passaggio favorito da un parente all'interno. Condanniamo con fermezza ogni atto di violenza e valuteremo - atto che spetta all'Azienda - di costituirci parte civile nel procedimento penale che verrà determinato".