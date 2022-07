Partinico, tentato furto a colpi di mazza in un negozio: indagini

I ladri hanno cercato di rompere la vetrina di un negozio di abbigliamento in corso dei Mille, ma il vetro è rimasto solo danneggiato. Indaga la polizia

Tentato furti a Partinico (in provincia di Palermo). I ladri con una mazza hanno cercato di rompere la vetrina di un negozio di abbigliamento in corso dei Mille in pieno centro storico. Il vetro molto spesso è rimasto solo danneggiato.

Le indagini

Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato. I fori trovati nella vetrata in un primo momento hanno fatto pensare alla possibilità che fossero stati esplosi colpi di arma da fuoco. L'ipotesi però è stata scartata dopo i rilievi fatti sul posto, non è stata trovata alcuna traccia di polvere da sparo.