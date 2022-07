Migranti, sul web la foto del degrado a Lampedusa: sembra la Libia

"Sono 2.100 le persone ammassate nel Centro di accoglienza a Lampedusa. Anche donne (quattro sono gravide), bambini, malati e bisognosi di cure dormono per terra, dove pure mangiano, tra i rifiuti. Potrebbero essere foto della Libia. Ma no, è l'Italia". ( LA SITUAZIONE )

I ministri dell'Interno dei Paesi dell'Unione europea hanno raggiunto un primo accordo per la ridistribuzione volontaria dei migranti che arrivano via mare , con l'obiettivo di alleviare il peso sui soliti punti di primo approdo: Italia, Grecia, Spagna, Malta e Cipro

Nave della Marina a Lampedusa, 600 trasferimenti

Intanto, per far fronte all'emergenza, la nave San Marco della Marina militare è attraccata a Cala Pisana, a Lampedusa. Imbarcherà, durante la giornata, 600 dei 1.850 migranti ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola. A piccoli gruppi, i migranti - già pre-identificati e sottoposti al tampone rapido per la diagnosi del Covid - verranno trasferiti dalla polizia a Cala Pisana. Nella struttura di primissima accoglienza, se non vi saranno approdi durante la giornata, dovrebbero rimanere 1.250 persone, a fronte di 350 posti disponibili.