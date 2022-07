Lampedusa, vice sindaco: "Sbarchi moltiplicati, hotspot al collasso"

"Chiesto incontro urgente con ministra Lamorgese"

"Dall'inizio dell'anno gli arrivi hanno sfondato quota 30mila: nello stesso arco temporale, nel 2021, erano sotto i 23mila - ha scritto il vice sindaco -. Una situazione così drammatica che ha spinto il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino a chiedere un incontro urgente al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese: il Viminale ha dato disponibilità solo a fine mese". Lucia si è detto in stretto contatto con Matteo Salvini, annunciado che il leader della Lega sarà "presto sull'isola".

Ex sindaca: "Sono tutti ammassati, mangiano tra i rifiuti"

Sulla situazione dei migranti nell'hotspot è intervenuta anche l'ex sindaca delle isole Pelagie Giusi Nicolini: "Sono tutti ammassati, ci sono anche donne, quattro sono gravide, bambini, malati e bisognosi di cure che dormono per terra dove pure mangiano, tra i rifiuti - ha scritto Nicolini - . I posti letto sono meno di 200. Queste immagini - spiega Nicolini - potrebbero essere della Libia. Ma no, è l'Italia". L'ex sindaca ha anche postato delle immagini in cui si vedono migranti distesi su materassi sporchissimi in ogni angolo dell'hotspot, all'interno e all'esterno. "Montagne" di sacchi della spazzatura, traboccanti di resti di generi alimentari, cartacce, oltre a vestiti gettati alla rinfusa ovunque e una distesa di bottiglie di plastica lungo i corridoi che portano ai bagni.

Ventisei migranti trasferiti a Pomezia

Sono 26 i migranti che con due voli charter, con destinazione Pomezia e Roma, lasceranno in giornata l'hotspot di Lampedusa. Si tratta di tunisini che verranno, dopo il trasferimento, rimpatriati. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, è intanto al lavoro per pianificare - ma soltanto a partire da domenica, quando le condizioni meteo lo permetteranno - i trasferimenti, con traghetto e motovedette, di buona parte degli oltre 1800 ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola.