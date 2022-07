Vaiolo delle scimmie in Sicilia, scoperto nuovo caso a Gela

Salute e Benessere

Vaiolo delle scimmie, circa 800 casi nel mondo. Esperti: “No allarme”

Secondo le autorità sanitarie la situazione è sotto controllo e non ci sarà un'epidemia come quella del coronavirus. L’Ema certifica che ha differenze significative con il Covid, a partire dal fatto che non si trasmette facilmente tra gli esseri umani. Inoltre il rischio per la sanità pubblica a livello globale è considerato moderato

Continuano a crescere i casi di vaiolo delle scimmie in tutto il mondo. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) riferisce che sono 780 i casi confermati in 27 Paesi, precisando che non sono compresi i casi nei Paesi africani, dove il virus è considerato endemico

"Attualmente, il rischio per la sanità pubblica a livello globale è considerato moderato, considerando che questa è la prima volta che ci sono tanti casi di vaiolo delle scimmie", rassicura l'Oms, avvertendo tuttavia che il rischio "potrebbe diventare alto se il virus sfruttasse l'opportunità di stabilirsi in Paesi non endemici come diffuso patogeno umano”