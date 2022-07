Messina, macelleria clandestina sequestrata dai finanzieri

Scoperta a Messina una macelleria clandestina nel villaggio di Bordonaro Superiore. L'operazione è stata condotta dalla guardia di finanzia insieme ai veterinari e agli ispettori tecnici della prevenzione dell'Asp Messina.

La macelleria clandestina

I finanzieri hanno individuato in un'area retrostante un'abitazione, una baracca di circa 30 metri quadrati totalmente abusiva, in cui veniva esercitata l'attività di macelleria "in totale assenza di ogni tipo di autorizzazione ed in spregio ad ogni norma igienico sanitaria". Al gestore dell'esercizio, totalmente sprovvisto dei requisiti inerenti la sicurezza alimentare e igienico sanitarie del locale, è stata applicata una sanzione amministrativa di circa 6.000 euro a cui si aggiunge il provvedimento di sospensione attività e di vendita degli alimenti.