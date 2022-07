Palermo, topi nella Galleria d'arte Moderna: disposta derattizzazione

I roditori sono stati trovati in diverse zona della Galleria, anche nell'atrio al piano terra. "Ho immediatamente chiamato il dirigente competente per predisporre un repentino intervento di derattizzazione", ha spiegato il sindaco Roberto Lagalla

Trovati topi alla Galleria d'Arte Moderna. Dopo i guasti ai condizionatori, che rischiano con il gran caldo di provocare danni alle opere d'arte, è allerta ratti nel museo con i dipendenti che hanno chiesto all'amministrazione comunale di attivarsi per una rapida derattizzazione. I roditori sono stati trovati in diverse zona della Galleria, anche nell'atrio al piano terra. Qualcuno è stato trovato morto.

Sindaco Lagalla: "Ho chiesto un immediato intervento di derattizzazione"

"Ho immediatamente chiamato il dirigente competente per predisporre un immediato intervento di derattizzazione", ha spiegato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla . "Servono interventi urgenti - dicono dalla Galleria d'arte moderna -. Non possiamo andare avanti in questo modo soprattutto in questo periodo con i turisti che vengono a visitare il museo. Ci sono interventi che non possono più aspettare. Sono a rischio le opere d'arte molto preziose conservate nel museo".