Bomba carta su cofano auto, intervento degli artificieri a Siracusa

Un grosso petardo, piccola bomba carta, è stata ritrovata questa mattina intorno alle 10.30 sul cofano di un'auto in via Giacomo Serpotta, zona nord di Siracusa. L'auto è di proprietà di un 62enne disoccupato. Non è avvenuta alcuna esplosione. La polizia ha messo in sicurezza l'area e sul posto sono giunti gli artificieri. Gli agenti della squadra mobile indagano per capire chi possa aver posizionato il petardo e se l'intento era quello di danneggiare l'auto e intimidire il proprietario.