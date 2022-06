Palermo, 45enne ucciso con colpi di pistola nella zona della Zisa

È successo tra via Imperatrice Costanza e in via dei Cipressi. L'uomo è morto all'ospedale Civico

Un uomo di 45 anni, Giuseppe Incontrera, è morto all'ospedale Civico di Palermo poco dopo essere stato ferito con alcuni colpi di pistola stamattina tra via Imperatrice Costanza e in via dei Cipressi, nella zona della Zisa. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Le indagini sono condotte dai carabinieri. L'uomo avrebbe precedenti per droga.

Aggrediti sanitari del 118

Sul luogo della sparatoria sono stati trovati bossoli calibro 22. I sanitari del 118 arrivati nella zona dove è stato ferito a morte l'uomo sono stati aggrediti e attorno al pronto soccorso si sono radunate una cinquantina di persone. Gli agenti di polizia del reparto mobile stanno arrivando per presidiare il nosocomio.