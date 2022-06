Incidente a Modica, con lo scooter contro un muro: grave un 15enne

Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 13 in via Loreto Gallinara, a Modica Alta, nel Ragusano. Il ragazzo, in sella al suo scooter, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro ad angolo. Subito soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Modica. I rilievi sono stati eseguiti dai vigili urbani.