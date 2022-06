Incendi nel Palermitano, roghi a Partinico e Corleone

Nel corso della notte vigili del fuoco, forestale e protezione civile hanno fronteggiato due vasti incendi scoppiati a Corleone e Partinico, nel Palermitano.

Gli incendi

L'incendio a Corleone, divampato in contrada Bingo, ha visto impegnate decine di squadre per arginare le fiamme che hanno minacciato alcune abitazioni. Il rogo a Partinico è scoppiato in contrada Madonna del Ponte. Anche qui sono state impegnate diverse squadre per contenere i roghi presenti in più punti contemporaneamente. Altri incendi di sterpaglie e spazzatura si sono verificati nel quartiere Zen di Palermo.