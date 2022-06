Lentini, sorpresi a rubare nel cantiere di una scuola: 4 arrestati

Sono stati trovati all'interno dell'istituto, dove sono in corso lavori di ristrutturazione, mentre smontavano ponteggi in ferro e alcune matasse di cavi elettrici

Quattro uomini di 26, 34, 52 e 54 anni sono state arrestate a Lentini, in provincia di Siracusa. Sono stati sorpresi dai carabinieri all'interno dell'istituto comprensivo Vittorio Veneto, dove sono in corso lavori di ristrutturazione, mentre smontavano e rubavano ponteggi in ferro e alcune matasse di cavi elettrici.

L'arresto

I carabinieri, allertati da cittadini che avevano notato strani movimenti nella scuola, sono intervenuti bloccando i quattro, tra cui padre e figlio, mentre accatastavano il materiale ferroso da trasportare poi altrove. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari.