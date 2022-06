Incidente sul lavoro a Corleone: si spezza cavo, due operai feriti

I due uomini, di 67 anni e 40 anni, non sarebbero in pericolo di vita, ma hanno riportato diverse fratture

Due operai sono rimasti feriti questa mattina a Corleone in un incidente avvenuto durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento in via Francesco Crispi. I due uomini, di 67 anni e 40 anni, non sarebbero in pericolo di vita, ma hanno riportato diverse fratture. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici dell'Asp.

L'incidente

A quanto ricostruito, si è spezzato il cavo del montacarichi esterno di un'impalcatura e i due uomini sono caduti. Parte della struttura gli è finita addosso. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno estratto i due dalle macerie, affidandoli ai sanitari del 118 che li hanno trasportati al pronto soccorso dell'ospedale dei Bianchi. Da qui saranno trasferiti a Palermo.