Incendi nel Palermitano, fiamme nei pressi della linea ferroviaria

Due roghi sono divampati a Bagheria in contrada Monaco e in via Del Fonditore. Altri incendi si sono verificati sulle Madonie tra Polizzi Generosa e Caccamo. Fiamme e danni anche a Trabia, Misilmeri e Partinico

Dopo gli episodi dei giorni scorsi, ancora incendi in provincia di Palermo. Due roghi sono divampati a Bagheria in contrada Monaco e in via Del Fonditore.

Gli incendi

A Bagheria sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco o forestali. Impegnati anche gli agenti della polizia municipale. Disagi anche nei pressi della linea ferroviaria. Diversi treni hanno avuto ritardo o sono stati cancellati. Altri incendi si sono verificati sulle Madonie tra Polizzi Generosa e Caccamo. Fiamme e danni anche a Trabia, Misilmeri e Partinico.

Incendio in un appartamento a Palermo

Una sigaretta non perfettamente spenta ha scatenato un incendio provocando ustioni gravi in un uomo. È successo in via Alfredo Casella, in zona Malaspina, dove le squadre dei vigili del fuoco hanno domato le fiamme divampate in un'abitazione del sesto piano. I sanitari del 118 hanno soccorso l'unico inquilino presente al momento dell'incendio, il proprietario di casa. Si tratta di un 34enne che è stato portato al Centro ustioni del Civico di Palermo. Il fuoco si sarebbe propagato in tutta la cucina. Da un piccolo balcone della cucina è caduto del materiale ancora in fiamme che ha scatenato un altro principio d'incendio che ha danneggiato una tenda parasole al primo piano.