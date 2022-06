Incidente a Palermo, perde il controllo dello scooter: morto 20enne

È avvenuto ieri in via Villagrazia, il giovane è deceduto questa mattina all'ospedale Civico

Un ragazzo di 20 anni, palermitano, è morto questa mattina all'ospedale Civico dov'era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Villagrazia a Palermo. Il ragazzo in sella ad un scooter Honda Sh, avrebbe perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo dell'illuminazione. I sanitari del 118 lo hanno portato in ospedale dove è stato ricoverato in rianimazione, ma il giovane questa mattina è morto.