Casteltermini, litiga con la fidanzata e rompe vetrina: ferito 26enne

Durante una lite con la fidanzata ha spaccato una vetrina con un pugno in piazza Duomo a Casteltermini (Agrigento) rimanendo gravemente ferito. I vetri gli hanno quasi tranciato totalmente il braccio destro. È successo durante la sfilata della Sagra del Tataratà

I soccorsi

Il 26enne è stato prima portato in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e poi, vista la gravità delle ferite riportate all'arto, è stato spostato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove dovrebbe essere stato già sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il quadro clinico è stato definito "critico". A soccorrere il giovane è stato un cittadino di Casteltermini che non soltanto ha provato a tamponare il sangue, ma anche a sorreggere l'arto lacerato. L'uomo è stato poi colto da malore.