Incidente a Modica, si ribalta con la minicar: ferito uno studente

Un 16enne è rimasto ferito dopo essersi ribaltato con la sua minicar e aver urtato un muro in via Alberto Portogallo a Modica. Il giovane, nonostante le contusioni e una ferita alla testa, ha raggiunto a piedi la postazione del 118 che si trova poco distante dal luogo dell’incidente. A prestare soccorso è stato il padre dello studente ferito, in servizio proprio presso la postazione di emergenza.urgenza del posto. Immediatamente trasportato al vicino Ospedale "Maggiore-Nino Baglieri", il giovane è stato sottoposto ad intervento chirurgico urgente alla testa. È fuori pericolo.