Catania, cisterna con alcol benzilico si stacca da motrice

I vigili del fuoco stanno travasando alcol benzilico da una cisterna di un autoarticolato dopo che il rimorchio, contenente la sostanza altamente infiammabile, si sarebbe sganciato dalla motrice mentre era in movimento sulla tangenziale.

La situazione

Il tratto di strada interessato, in territorio di Misterbianco, per sicurezza è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia, verso Messina e Siracusa. La cisterna nell'impatto ha subito un danneggiamento lieve, ma che ha reso comunque necessario il travaso dell'alcol benzilico in un'altra cisterna. Non sono stati segnalati danni a altre cose o a persone.