Covid Sicilia, 4.142 nuovi casi. Stabili i ricoveri

Salute e Benessere

C'è chi, sulla scia del modello inglese, prende in considerazione l'ipotesi di non continuare a imporre l'isolamento ai soggetti infetti, come il sottosegretario alla Salute Costa e l'infettivologo Bassetti. Non tutti sono però d'accordo, soprattutto in un momento di recrudescenza della pandemia come quello che sta attraversando l'Italia