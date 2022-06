Palermo, mafia: confiscati beni per 700mila euro a due condannati

Le indagini avevano portato ai provvedimenti emessi nei confronti di un 55enne per 530mila euro e di un 42enne per 200mila euro

Confiscati beni per circa 700mila euro a due persone arrestate,a Palermo, nel corso dell'operazione Apocalisse dei carabinieri. Le indagini avevano portato ai provvedimenti emessi nei confronti di un 55enne per 530mila euro e di un 42enne per 200mila euro. Il primo era stato arrestato con l'accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa palermitana di Partanna Mondello. Ed è stato condannato di primo grado a otto anni e otto mesi di reclusione. Sono stati confiscati l'intero capitale sociale, con relativo complesso di beni aziendali della società edile "Ca.Vin.Da srl", di Palermo, sette rapporti bancari, due veicoli.

Il secondo uomo

Il secondo era stato arrestato con l'accusa di estorsione e di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo San Lorenzo. Ed è stato condannato in primo grado a otto anni e otto mesi, pena aumentata in appello a 10 anni di reclusione, confermata nel successivo grado di giudizio. Gli sono stati confiscati i 3/5 di un'abitazione a Palermo e due rapporti bancari.