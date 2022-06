Misterbianco, rubano catalizzatori: scappano e si feriscono: arrestati

Hanno scavalcato un muretto sono precipitati per circa cinque metri in fondo a un dirupo procurandosi lievi lesioni medicate nel pronto soccorso del Policlinico San Marco. Per recuperare i due infortunati si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Due persone, rispettivamente di 31 e 36 anni, sono state arrestate dai carabinieri a Misterbianco, nel Catanese, perché sorprese nelle prime ore di ieri mattina ad asportare il catalizzatore di una Mercedes Slk. Un terzo complice è riuscito a fuggire. L'episodio è accaduto via Poggo del lupo. I due all'arrivo dei militari, avvertiti al 112 NUE, hanno abbandonato alcuni attrezzi e hanno tentato la fuga tra le abitazioni circostanti e scavalcando un muretto sono precipitati per circa cinque metri in fondo a un dirupo procurandosi lievi lesioni medicate nel pronto soccorso del Policlinico San Marco. Per recuperare i due infortunati si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

La ricostruzione dei fatti

I tre erano arrivati a bordo di una Nissan Juke che avevano noleggiato da una società ignara del tutto. Dentro la vettura i militari hanno trovato e sequestrato due catalizzatori, due smerigliatrici e diversi attrezzi da lavoro. Su disposizione dell'autorità giudiziaria i carabinieri hanno posto i due uomini agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.