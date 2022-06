Abusi su minori, ai domiciliari assistente scolastico a Erice

Cronaca

Pedopornografia, nel 2021 casi aumentati del 47%: il report

In crescita il numero dei minori (531) approcciati sul web da adulti abusanti. La fascia più a rischio è quella tra i 10 e i 13 anni, ma crescono anche i casi di adescamento online dei bambini nella fascia 0-9 anni. I dati sono stati diffusi da Save the Children e Polizia Postale, per la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia del 5 maggio

Nel 2021 sono stati 5.316 i casi di pedopornografia trattati dalla Polizia postale, con un incremento del 47% rispetto all'anno precedente. In crescita anche il numero dei minori, 531, approcciati sul web da adulti abusanti. La fascia più a rischio è tra i 10 e i 13 anni, ma crescono anche i casi di adescamento online dei bambini nella fascia 0-9 anni. I dati - insieme a una guida per i genitori - sono stati diffusi da Save the Children e Polizia Postale, per la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia del 5 maggio

I pedofili o groomer (adulti adescatori interessati a minorenni), che sfruttano la rete e per entrare in contatto con minori sono stati 208, pari al 15% del numero complessivo degli indagati per lo scambio di materiale pedopornografico (1.421 adulti)