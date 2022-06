Sicilia, Musumeci: pronto a fare un passo di lato

"Sono un presidente scomodo - ha aggiunto Musumeci - in una terra che finge di voler cambiare. Credo ancora nel primato della politica e nel valore dell'unità della coalizione di centrodestra, ho iniziato a fare politica a 20 anni come consigliere comunale, l'unità del centrodestra per me è un valore e va tutelato". Lunedì scorso Musumeci, dopo l'ennesima polemica all'interno della coalizione di centrodestra sollevata da un'intervista del presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, che aveva ribadito la sua contrarietà a una ricandidatura di Musumeci, il Governatore aveba detto di essere pronto "a togliere il disturbo".

Il centrosinistra registra un buon risultato e sembra recuperare terreno rispetto al 2017: oltre a strappare Lodi al centrodestra al primo turno, se la gioca in altre 13 città, conducendo la partita in sette. Il centrodestra dove si presenta unito vince, diviso invece arranca. Fratelli d'Italia ha superato di netto la Lega nelle sue ex roccaforti, specialmente in Lombardia. In difficoltà il M5s

"Mio impegno con popolo siciliano fino alla fine"

Infine: "Ho ricevuto centinaia di messaggi da tutte le forze politiche, anche da esponenti di opposizione, in tanti mi hanno esortato a non arredermi a non darla vinta a non mollare. Li ringrazio per il loro affetto, ma ricordo che la mia non è una scelta di resa, non mi sono ai arreso nella mia vita pubblica e privata tranne una volta quando il Padre eterno ha voluto chiamarsi mio figlio". E ancora: "Non so cosa sia la parola resa e neanche la voglia di mollare perché io non mi dimetto, ho un impegno col popolo siciliano che ho assunto quando mi ha eletto cinque anni fa e lo farò fino all'ultimo giorno. Servirò il popolo siciliano nei suoi legittimi interessi rimanendo con la schiena dritta, con la stessa integrità morale e con lo stesso entusiasmo fino all'ultimo giorno. Andrò in giro per la Sicilia a inaugurare nuove opere, aprire nuovi cantieri".