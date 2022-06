Palermo, tentano di sfondare la vetrina di un negozio e scappano

È quanto accaduto nella notte in via Autonomia Siciliana. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza

Hanno cercato di sfondare la vetrina di una tabaccheria a Palermo utilizzando un'auto che era stata rubata poche ore prima ma, non riuscendoci, si sono dati alla fuga. È quanto accaduto nella notte in via Autonomia Siciliana.

Alcuni giovani sono arrivati sul posto a bordo di una Cinquecento L, hanno fatto retromarcia e hanno cercato di sfondare l'ingresso e il distributore che eroga le sigarette. Non ci sono riusciti e sono fuggiti lasciando sul posto l'auto. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell'esercizio commerciale e della zona per risalire agli autori del tentato furto.