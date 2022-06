Misterbianco, in nero tre dipendenti su sei: denuncia e maxi sanzione

Il titolare di un esercizio commerciale del settore della ristorazione di Misterbianco (Catania) è stato denunciato dai carabinieri per aver utilizzato un impianto di video sorveglianza senza un accordo sindacale, per aver omesso la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per non aver adottato idonee misure di primo soccorso, violazioni che hanno comportato anche un'ammenda di 4.400. Per aver impiegato tre lavoratori in nero su sei presenti è, inoltre, scattata una maxi sanzione amministrativa di 10.500 euro e l'attività è stata sospesa.