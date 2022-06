Catania, tre euro all'ora ad addetti autolavaggio: denunciato titolare

Durante il controllo è stato, inoltre, accertato che l'autolavaggio non rispettava la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Il titolare di un autolavaggio di Catania è stato denunciato dalla poizia per il reato di sfruttamento del lavoro. La sua attività è stata sospesa. Durante un controllo effettuato insieme con addetti del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp e dell'Ispettorato del Lavoro gli agenti hanno accertato che i lavoratori, tutti di nazionalità straniera, erano stati ingaggiati senza un regolare contratto di lavoro ed erano costretti a effettuare turni di 10 ore, ricevendo come corrispettivo un compenso di tre euro l'ora. Durante il controllo è stato, inoltre, accertato che l'autolavaggio non rispettava la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.